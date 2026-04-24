"Пекельна діра": Індія обурилася на заяву Трампа про іммігрантів
- Президент США Дональд Трамп назвав Індію "пекельною дірою" в соцмережі Truth Social, що викликало обурення в Індії.
- Індійське МЗС і конгресмен Амі Бера засудили висловлювання Трампа як необґрунтовані та образливі, а правозахисна організація попередила про можливе посилення ксенофобії.
В Індії розкритикували президента США Дональда Трампа через його скандальну заяву про країну. У МЗС назвали такі слова необґрунтованими та недоречними.
В Індії обурилися заявою президента США Дональда Трампа, який у соцмережі Truth Social назвав країну "пекельною дірою". Про це пише The Guardian.
Що відомо про нові скандальні висловлювання Трампа?
У матеріалі йдеться про публікацію, де Трамп поширив висловлювання консервативного подкастера Майкла Севіджа щодо імміграційної політики США. У тексті, зокрема, критикували право на громадянство за народженням. У дописі індійських іммігрантів у сфері технологій звинуватили в небажанні брати на роботу корінних білих американців, а також безпідставно заявили, що вони погано володіють англійською мовою.
Дитина тут одразу отримує громадянство, а потім вони привозять сюди всю родину з Китаю, Індії чи якоїсь іншої пекельної діри на цій планеті,
– обурився Трамп.
Як відреагували в Індії на звинувачення Трампа?
Речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що такі висловлювання є необґрунтованими та не відповідають реальності відносин між країнами, які базуються на взаємній повазі.
Конгресмен Амі Бера, який є сином іммігрантів із Індії, також розкритикував Трампа, назвавши його слова образливими та негідними президента.
Президенту Трампу, який народився в заможній і привілейованій родині, ніколи не доводилося стикатися з такими труднощами, з якими стикаються багато сімей іммігрантів,
– підкреслив він.
Правозахисна організація Hindu American Foundation заявила, що подібна риторика може посилити ксенофобію та расизм і поставити під загрозу безпеку громад.
Що відомо про інші скандальні заяви Трампа?
Президент США Дональд Трамп погрожує Великій Британії "великими митами" у відповідь на британський податок на цифрові послуги, який вважається несправедливим щодо американських технологічних компаній. Крім того, Трамп також погрожував переглянути торгівельну угоду між США та Британією через незадоволення політикою британського прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо війни на Близькому Сході.
Трамп розкритикував Папу Лева XIV за слабкість у реагуванні на пандемію COVID-19 та ядерну програму Ірану. Американський лідер також назвав главу Ватикана слабким. Своєю чергою, Папа Лев XIV відповів, що не вступатиме в публічні суперечки, а продовжить закликати до миру.