Трамп на передвиборчому мітингу заявив, що "добре ладити з РФ"
Дональд Трамп заявив, що вважає правильним ладити з іншими країнами, зокрема і РФ. Водночас критики дорікають президентові США за те, що він не коментує отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Трамп виступив 3 вересня на передвиборчому мітингу перед прихильниками в Пенсильванії, пише The New York Times.
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Що сталося в Північній Кореї? Я порозумівся з Кім Чен Ином. Вони сказали, що це жахливо. Але це ж добре. Якщо я ладитиму з Росією, це добре чи погано? Я думаю, добре,
– заявив президент США.
Він розкритикував демократів, які, на його думку, завжди говорять про РФ. "Однак ніколи не говорять про Китай. Тільки Росія. Я чув, вони почали знову... Справжні маніяки", – додав Трамп.
Водночас критики дорікають лідеру Сполучених Штатів за відсутність реакції на отруєння опозиційного політика з РФ Олексія Навального. Натомість опонент Трампа на президентських виборах, демократ Джо Байден назвав "співучастю" відсутність особистої реакції американського лідера на цю ситуацію.
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Вибори президента у США: головне
- Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада.
- Переможець повинен приступити до виконання обов'язків в січні 2021 року.
- Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден і чинний президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.
- За результатами недавнього опитування від Монмутського університету, Джо Байден на виборах отримає 52%, а Дональд Трамп – 42%.