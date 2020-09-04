Дональд Трамп заявив, що вважає правильним ладити з іншими країнами, зокрема і РФ. Водночас критики дорікають президентові США за те, що він не коментує отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Трамп виступив 3 вересня на передвиборчому мітингу перед прихильниками в Пенсильванії, пише The New York Times.

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Що сталося в Північній Кореї? Я порозумівся з Кім Чен Ином. Вони сказали, що це жахливо. Але це ж добре. Якщо я ладитиму з Росією, це добре чи погано? Я думаю, добре,

– заявив президент США.

Він розкритикував демократів, які, на його думку, завжди говорять про РФ. "Однак ніколи не говорять про Китай. Тільки Росія. Я чув, вони почали знову... Справжні маніяки", – додав Трамп.

Водночас критики дорікають лідеру Сполучених Штатів за відсутність реакції на отруєння опозиційного політика з РФ Олексія Навального. Натомість опонент Трампа на президентських виборах, демократ Джо Байден назвав "співучастю" відсутність особистої реакції американського лідера на цю ситуацію.

Зверніть увагу! Нова заява Трампа щодо РФ прозвучала через пів місяця після того, як сенатський комітет із розвідки оприлюднив доповідь про зв’язки співробітників передвиборчого штабу Трампа та чиновників з Кремля під час президентської кампанії у 2016 році.

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