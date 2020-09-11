Президент США Дональд Трамп похизувався збройними силами країни, назвавши їх сильнішими, ніж будь-коли. Він також додав, що США мають нові ракети, відмінний ядерний потенціал та потужну, невідому нікому зброю.

Про таку заяву Трампа написала пресслужба Білого дому. Так, за словами американського лідера, влада витратила 2,5 трильйони доларів на армію за останні 3,5 роки.

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У нас є нові ракети. І, чесно кажучи, наш ядерний потенціал, ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати, але наш ядерний потенціал зараз перебуває в кращій формі за останні десятиліття,

– висловився Трамп.

Очільник Білого дому також заявив, що незабаром у США з’явиться "найбільше озброєння" в історії та натякнув, що країна володіє потужними системами та озброєнням, про які ніхто не знає.

"У нас є системи, про які ніхто не знає. Чесно кажучи, буде краще, якщо так і залишиться. У нас є неймовірні системи", – наголосив він.

Зверніть увагу! Раніше Дональд Трамп розповідав, що США мають на озброєнні потужні й швидкі ракети, а також ведуть розробку гіперзвукових ракет. Мовляв, новітня гіперзвукова ракета США буде в 17 разів швидшою, ніж найшвидші наразі ракети.