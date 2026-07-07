Трамп прибув на саміт НАТО в Туреччині

Президент США Дональд Трамп прибув до Туреччини для участі в саміті НАТО. Очікується, що він зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Clash Report.

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Що відомо про прибуття Трампа в Анкару?

Президент США Дональд Трамп прибув до Туреччини, де 7 – 8 липня проходить саміт НАТО. Упродовж двох днів лідери країн Альянсу обговорюватимуть питання євроатлантичної безпеки, оборонної співпраці та подальшої підтримки України.

Однією з головних подій саміту може стати зустріч Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що переговори відбудуться 8 липня на полях саміту в Анкарі. Раніше Зеленський заявив, що під час саміту планує провести низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-партнерів. Серед ключових тем переговорів – посилення української протиповітряної оборони, військова допомога, постачання ракет та розвиток спільних оборонних проєктів.

Раніше CNN повідомляв, що президент США Дональд Трамп вирушив на саміт НАТО в Анкарі без особливого ентузіазму. За даними телеканалу, він і надалі скептично ставиться до ролі Альянсу та вважає, що європейські союзники недостатньо підтримують США, через що атмосфера перед самітом залишається напруженою.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Анкари для участі в саміті НАТО 7 – 8 липня. Україна розраховує на рішення щодо посилення ППО, нову військову допомогу, зокрема до 70 мільярдів євро у 2026 – 2027 роках, а також проведення майже 20 двосторонніх зустрічей, включно з очікуваними переговорами з президентом США Дональдом Трампом.