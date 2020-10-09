Штаб чинного президента США Дональда Трампа погодився перенести другий раунд дебатів з кандидатом від демократів Джо Байденом з 15 на 22 жовтня. Третій рануд, відповідно, має відбутись 29 жовтня.

Трамп категорично відмовився від віртуальних дебатів

Про таке рішення виборчого штабу повідомив керівник кампанії Трампа Біл Степ'єн, інформує AP.

До теми Перші віртуальні дебати в історії США: Трамп відмовився брати участь

Раніше у чинного глави Білого дому рішуче відкинули пропозицію провести віртуальні дебати 15 жовтня. Таке рішення запропонувала Комісія з президентських дебатів.

Немає причин змінювати формат дебатів, – штаб Трампа

У штабі Трампа вважають, що комісія підіграє демократам і просто прагне не допустити очної зустрічі чинного президента та Байдена.

Немає жодних медичних показів для того, аби комісія переносила дискусію у віртуальний формат, або відкладала її, або змінювала будь-яким чином,

– зазначив Степ'єн.

Зверніть увагу! На початку жовтня у Дональда Трампа та його дружини Меланії виявили коронавірус. Главу Білого дому госпіталізували. Наразі Трамп почувається краще і вже навіть планує брати участь у публічних заходах.

Що відомо про президентські вибори у США?

29 вересня у США відбулися перші дебати кандидатів у президенти США від Республіканської та Демократичної партій Дональда Трампа та Джо Байдена.

За нового президента американці голосуватимуть 3 листопада 2020 року.



Рейтинги Трампа та Байдена після першого раунду дебатів / Інфографіка 24 каналу