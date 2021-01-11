Новий тиждень у Вашингтоні обіцяє бути дуже цікавим. Хоча б через те, що Конгрес оголосив імпічмент президентові Трампу (хто б міг подумати, що через рік будемо говорити про це знову).

Далі коротко про реальні шанси, і який в цьому взагалі сенс, коли Трампові залишилось на посаді 10 днів. Спойлер: все цікавіше, ніж ви думаєте.

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Навіщо оголошувати імпічмент Трампу під кінець?

З ініціативою імпічменту виступили демократи – вони кажуть, що президент підбурював своїх прихильників до штурму Капітолію, а отже його треба усунути з посади. Перед тим, як почати нову процедуру імпічменту, в Палаті Представників планують ухвалити резолюцію із закликом до віцепрезидента Пенса застосувати 25 поправку до Конституції.

Ця поправка, нагадаю, дозволяє відсторонити президента від обов'язків, якщо він їх більше не може виконувати.

Якщо Пенс протягом 24 годин цього не зробить, демократи планують перейти до процедури імпічменту та оголосити його вже цього тижня – в них є достатнього голосів. І тепер процедура може бути значно швидшою.

Якщо це станеться, Трамп стане першим в історії президентом США, якому оголосили імпічмент двічі. Але як ви пам'ятаєте після першого разу, на цьому історія не закінчується. Далі справа йде в Сенат, який вже вирішує, винний президент чи ні. І ось тут стає ще цікавіше.

Сенат може перейти до другої фази імпічменту навіть після закінчення каденції Трампа – і по суті судити його як експрезидента. Попри те, що після виборів демократи здобули в Сенаті мінімальну більшість, для визнання президента винним їм потрібно 2/3 голосів зі 100 – тобто ще принаймні 17 республіканських сенаторів. Минулого разу до демократів пристав лише один республіканець, Мітт Ромні. Тепер ще двоє републіканських сенаторів попередньо висловились за. Чи назбирається їх 17? Поки неясно.

Але який сенс це робити після того, як Трамп перестав бути президентом – тим більше республіканцям? Якщо його визнають винним, Сенат може також заборонити Трампові займати державні посади. Іншими словами, балотуватись у президенти в 2024 році. Вже для цього у Сенаті треба просту більшість, яка у демократів є.

А що прибічники Трампа?

У політичних колах у Вашингтоні кажуть, що у деяких сенаторів-республіканців є амбітні плани на 2024 рік, тож вони мають свій інтерес у тому, щоб позбутися сильного політичного конкурента. Деякі інші республіканці критикують Трампа через його дії впродовж останніх двох місяців – а особливо протягом штурму Капітолію. Але навіть з цим назбирати 17 голосів доволі непросто.

З іншого боку, дехто каже, що починати президентство Байдена з імпічменту Трампа – не найкраща ідея, і це репутаційно нашкодить самим демократам. А на думку лідера республіканців у Палаті Представників Кевіна Маккарті це взагалі небезпечно, бо ще більше розділить і без того поляризовану країну, і ще більше розлютить прихильників Трампа, які під Капітолієм кричали про громадянську війну.

Разом з цим, за останніми опитуваннями 56% американців хочуть відставки президента, а 67% покладають на нього відповідальність за штурм Конгресу – серед них виборці обох партій.

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Словом, такі справи. Політична драма продовжується, з не менш гострими сюжетними поворотами. До чого це призведе – побачимо, але нудно точно не буде.

Джерело: Facebook