Президент США Дональд Трамп хворий на COVID-19, але почуває себе після виписки з лікарні добре. Щонайменше, своїм лікарям він не повідомляв про жодні підозрілі симптоми. Натомість він повідомив про хворобу своїх підписників у соцмережах, причому зробив це так, що його пости видалили або заблокували.

"Життєво важливі показники стабільні", – про це розповів лікар Дональда Трампа Шон Конлі, як пишуть у CNN. Почуває Трамп себе добре та на жодні симптоми хвороби не скаржиться.

Нагадаємо Трамп вийшов з лікарні, повернувся в Білий дім і закликав не боятися коронавірусу

Про коронавірус у Трампа стало відомо 2 жовтня, наступного дня президента США госпіталізували до військового медцентру Волтера Ріда. Кілька днів він лікувався, а 5 жовтня його відпустили назад у Білий дім.

Зраділий Трамп одразу написав про своє повернення на роботу в офіс та про свій стан здоров'я у фейсбуці та твіттері. Фейсбук пост майже одразу видалив, а твіттер – заблокував. Про це розповіли у ABC.

А все тому, що американський президент у тексті свого повідомлення фактично прирівняв COVID-19 зі сезонним грипом – грип, мовляв, небезпечніший.

Наближається сезон грипу! Багато людей щороку попри наявність вакцини – іноді понад 100 000 – помирають від грипу. Ми збираємось закрити свою країну? Ні, ми навчилися жити з цим, як і вчимося жити з ковідом, який для більшості населення набагато менш смертельний,

– емоційно написав Трамп.

У компанії Facebook відреагували так: "Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність COVID-19, тож видалили й це повідомлення".

У компанії Twitter твіт не видалили, але заблокували реакції на нього та помітили як такий, у якому міститься потенційно шкідлива ​​інформація.



Твіт Трампа про коронавірус / Скриншот

Зауважимо, у США станом на 6 жовтня померли від коронавірусу понад 215 тисяч людей. Майже 8 мільйонів людей були або є інфікованими.

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