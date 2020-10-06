Президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус, вже виписали з лікарні. Вертоліт відвіз президента в Білий дім, де той записав відеозвернення до американців з закликом не боятися інфекції.

Трамп покинув Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда в супроводі охорони, повідомляє Bloomberg.

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Американський президент, виходячи з лікарні, одягнув захисну маску, хоча раніше ніколи публічно їх не носив. Він не став спілкуватися з журналістами, а одразу ж сів у вертоліт.

Також від розмов з представниками преси Трампа відмовився й після прибуття до Білого дому. Він лише запевнив, що справді почувається дуже добре.

Спілкуватися з американцями президент вирішив у вже звичний для себе спосіб – за допомогою акаунту у твіттері. Він записав відеозвернення щодо коронавірусу.

Не бійтеся його. Ми переможемо його. У нас найкраще медичне обладнання, найкращі ліки, все це було розроблено недавно. Не давайте йому розпоряджатися вашим життям,

– заявив Дональд Трамп.

Він підкреслив, що Сполучені Штати й надалі відновлюватимуть роботу підприємств, бо, мовляв, американці мають бути рішучими, а він показав свій власний приклад.

Що цікаво, Дональд Трамп вже повернувся до своєї роботи. Першим ділом він підписав дозволи для компаній, які обслуговують нафтопроводи на кордонах з Канадою і Мексикою.

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