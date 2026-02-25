Щоб бути "бро" Трампа: перші особи США міряються спортивними здобутками, аби догодити босу

У команді Дональда Трампа формується новий тренд – спорт як спосіб продемонструвати лояльність та "свійськість" перед босом. Хокейні кидки, силові тренування та відео з тренажерних залів перетворюються на політичні змагання.

Про це пише CNN, аналізуючи публічні появи високопосадовців, які активно підкреслюють свою фізичну форму та любов до спорту.

Як політики намагаються вразити Трампа?

Як зазначає CNN, в оточенні Дональда Трампа фізична витривалість і спортивні досягнення стають частиною іміджевої стратегії.

Видання звертає увагу на відео директора ФБР Кеша Пателя, який виконав символічний хокейний кидок, демонструючи впевненість і "бойовий" настрій.

У матеріалі йдеться, що в адміністрації активно культивується образ "сильних чоловіків", які поєднують політичну жорсткість із фізичною формою. Демонстрація сили, витривалості та спортивних навичок стала своєрідним способом показати близькість до Трампа.

Журналісти зазначають, що це не випадковість, а частина ширшої культури навколо експрезидента, де домінують змагання, персональна лояльність і бажання бути "своїм хлопцем" у внутрішньому колі.

CNN звертає увагу і на інших публічних осіб з орбіти Трампа. Зокрема, міністр оборони Піт Гегсет та Роберт Ф. Кеннеді-молодший також активно демонструють спортивну форму та фізичну активність.

У матеріалі наголошується, що спорт стає не просто хобі, а частиною політичного бренду. Публічні тренування, відео з ковзанки чи тренажерного залу створюють образ "воїнів", що відповідає риториці жорсткого лідерства. У політичному середовищі Вашингтона це виглядає як негласне змагання – хто більш витривалий, сильний та "крутий". Таким чином формується неформальна ієрархія наближеності до Трампа.

Аналітики зазначають, що для Трампа спорт і змагальність завжди були важливими елементами світогляду – від гольфу до акценту на "переможцях" у політиці. Тож демонстрація спортивних успіхів стає способом продемонструвати відповідність цій філософії.

