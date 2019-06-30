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      Трамп на G20 зустрічався з "президентами, прем'єрами і диктаторами"

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      Трамп та "президенти, прем'єри, диктатори" в Осаці 2019 року
      Трамп та "президенти, прем'єри, диктатори" в Осаці 2019 року / AP

      Президент США розповів, що під час саміту G20 в японській Осаці 28 та 29 червня він мав низку двосторонніх зустрічей. При цьому Дональд Трамп не називав прізвища, але озвучив перелік посад: "президенти, прем'єри і диктатори".

      Таку заяву Трамп зробив 30 червня під час виступу на американській військовій базі Осан у Південній Кореї. 

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      Трансляцію виступу здійснювала прес-служба Білого дому.

      Я провів багато днів (28 та 29 червня – 24 канал) в Японії. Там я зустрівся майже з кожним лідером. Я зустрівся з президентами, прем'єрами і диктаторами,
      – буквально сказав Дональд Трамп. 

      Відомо, що на саміті G20 президент США Дональд Трамп зустрічався, наприклад, з такими політиками:

      ► Президент Російської Федерації Володимир Путін.

      Трамп
      Дональд Трамп та Володимир Путін

      ► Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

      трамп
      Дональд Трамп та Ангела Меркель

      ► Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

      Трамп
      Дональд Трамп та Сіндзо Абе

      ► Голова Китайською Народної Республіки Сі Цзіньпін.

      Трамп
      Дональд Трамп та Сі Дзіньпін

      ► Президент Туреччини Таїп Ердоган.

      Трамп
      Дональд Трамп та Таїп Ердоган

      ► Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

      Трамп
      Дональд Трамп та Нарендра Моді

      Американський президент не уточнив, кого саме мав на увазі під "президентами і прем'єрами", а кого вважає "диктатором". А журналісти остерігалися ставити запитання щодо цього, зважаючи на нещодавній інцидент з "принцом китів", про зустріч з яким писав Трамп у Twitter.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США G20 Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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