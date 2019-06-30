Трамп на G20 зустрічався з "президентами, прем'єрами і диктаторами"

Президент США розповів, що під час саміту G20 в японській Осаці 28 та 29 червня він мав низку двосторонніх зустрічей. При цьому Дональд Трамп не називав прізвища, але озвучив перелік посад: "президенти, прем'єри і диктатори".

Таку заяву Трамп зробив 30 червня під час виступу на американській військовій базі Осан у Південній Кореї.

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Трансляцію виступу здійснювала прес-служба Білого дому.

Я провів багато днів (28 та 29 червня – 24 канал) в Японії. Там я зустрівся майже з кожним лідером. Я зустрівся з президентами, прем'єрами і диктаторами,

– буквально сказав Дональд Трамп.

Відомо, що на саміті G20 президент США Дональд Трамп зустрічався, наприклад, з такими політиками:

► Президент Російської Федерації Володимир Путін.



Дональд Трамп та Володимир Путін

► Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.



Дональд Трамп та Ангела Меркель

► Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.



Дональд Трамп та Сіндзо Абе

► Голова Китайською Народної Республіки Сі Цзіньпін.



Дональд Трамп та Сі Дзіньпін

► Президент Туреччини Таїп Ердоган.



Дональд Трамп та Таїп Ердоган

► Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.



Дональд Трамп та Нарендра Моді

Американський президент не уточнив, кого саме мав на увазі під "президентами і прем'єрами", а кого вважає "диктатором". А журналісти остерігалися ставити запитання щодо цього, зважаючи на нещодавній інцидент з "принцом китів", про зустріч з яким писав Трамп у Twitter.