Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 червня зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Після цього трапилась справді історична мить – Трамп першим з американських президентів ступив на територію КНДР. Згодом обидва лідери провели переговори, але вже у Південній Кореї.

Трамп прибув на зустріч у супроводі президента Південної Кореї Мун Чже Іна за годину до приїзду Кім Чен Ина, пише CNN.

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При зустрічі лідери США та КНДР потисли один одному руки, після чого Кім Чен Ин запросив Трампа символічно пройти територією Північної Кореї. Відтак, Дональд Трамп став першим в історії президентом США, який відвідав КНДР. За його словами, сьогоднішній день став "великим днем для всього світу".

Дивіться відео, як Трамп ступив на територію КНДР:

Pres. Trump became the first U.S. president to step into North Korea as he strode by himself across the demilitarized zone and shook hands with North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/IwiGbk2gav pic.twitter.com/UeAZ3b8IJC — ABC News (@ABC) June 30, 2019

Американський президент заявив, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.

Водночас Кім Чен Ин додав, що був здивований пропозицією Трампа щодо зустрічі, але хотів її провести.

Це місце для обох Корей є ознакою невдалої історії, тому для нас дуже важлива можливість зустрічі тут. Я вважаю, що це матиме позитивний вплив на всі наші обговорення в майбутньому,

– сказав лідер Північної Кореї.

Він також сказав, що вважатисе великою честю, якщо американський президент відвідає столицю КНДР Пхеньян.

Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Korea kaskazini Kim Jong Un wakutana na kufanya mazungumzo katika eneo lisilo na shughuli za kijeshi linalozitenganisha Korea kaskazini na Korea Kusini, Panmunjom #TrumpmeetsKimPanmunjom #TrumpinPanmunjom pic.twitter.com/ZZoSZ7kMMJ — Xinhua News-Swahili (@XHSwahili) June 30, 2019

Після цього обидва лідери повернулися назад на територію Південної Кореї, де у них розпочалися переговори.



Трамп і Кім Чен Ин провели переговори на території Південної Кореї / Getty Images

Що відомо про попередні зустрічі Трампа і Кім Чен Ина?Перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації Корейського півострова зайшли в глухий кут.



Тому 27-28 лютого відбулася друга зустріч лідерів США та КНДР – у в'єтнамській столиці Ханої. Головною метою зустрічі було досягнення прогресу у виконанні домовленостей щодо ядерного роззброєння, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі. Однак переговори завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.



Вже у червні цього року Трамп отримав "дуже теплого" листа від Кім Чен Ина. Очільник Білого дому подякував лідеру КНДР за лист та заявив, що той запропонував провести вже третю зустріч. Вона якраз і відбулася сьогодні, 30 чеврня.