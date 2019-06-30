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      Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і вперше ступив на землю КНДР: чим це важливо – фото, відео

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      Дональд Трам і Кім Чен Ин зустрілися втретє
      Дональд Трам і Кім Чен Ин зустрілися втретє / Getty Images

      Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 червня зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Після цього трапилась справді історична мить – Трамп першим з американських президентів ступив на територію КНДР. Згодом обидва лідери провели переговори, але вже у Південній Кореї.

      Трамп прибув на зустріч у супроводі президента Південної Кореї Мун Чже Іна за годину до приїзду Кім Чен Ина, пише CNN.

      Важливо знати: У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через невдалі переговори з Трампом

      При зустрічі лідери США та КНДР потисли один одному руки, після чого Кім Чен Ин запросив Трампа символічно пройти територією Північної Кореї. Відтак, Дональд Трамп став першим в історії президентом США, який відвідав КНДР. За його словами, сьогоднішній день став "великим днем для всього світу".

      Дивіться відео, як Трамп ступив на територію КНДР:

      Американський президент заявив, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.

      Водночас Кім Чен Ин додав, що був здивований пропозицією Трампа щодо зустрічі, але хотів її провести. 

      Це місце для обох Корей є ознакою невдалої історії, тому для нас дуже важлива можливість зустрічі тут. Я вважаю, що це матиме позитивний вплив на всі наші обговорення в майбутньому,
      – сказав лідер Північної Кореї.

      Він також сказав, що вважатисе великою честю, якщо американський президент відвідає столицю КНДР Пхеньян.

       

      Після цього обидва лідери повернулися назад на територію Південної Кореї, де у них розпочалися переговори.


      Трамп і Кім Чен Ин провели переговори на території Південної Кореї / Getty Images

      Що відомо про попередні зустрічі Трампа і Кім Чен Ина?Перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації Корейського півострова зайшли в глухий кут.

      Тому 27-28 лютого відбулася друга зустріч лідерів США та КНДР – у в'єтнамській столиці Ханої. Головною метою зустрічі було досягнення прогресу у виконанні домовленостей щодо ядерного роззброєння, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі. Однак переговори завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

      Вже у червні цього року Трамп отримав "дуже теплого" листа від Кім Чен Ина. Очільник Білого дому подякував лідеру КНДР за лист та заявив, що той запропонував провести вже третю зустріч. Вона якраз і відбулася сьогодні, 30 чеврня.

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      Теги: Південна Корея КНДР Новини США Кім Чен Ин Дональд Трамп Новини політики
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