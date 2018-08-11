Трамп провів телефонну розмову з Макроном та анонсував зустріч з гендиректором Apple
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також він написав, що зустрінеться з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.
Про це він написав у своєму Twitter.
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Дональд Трамп зазначив, що в ході телефонної розмови з Макроном лідери країн обговорили різні теми, зокрема, зачепили питання безпеки та торгівлі.
Чекаю зустрічі сьогодні ввечері з Тімом Куком з Apple. Він інвестує багато грошей в США,
– написав Трамп.
Очільник Білого дому та гендиректор Apple проведуть спільну вечерю, яка запланована на 11 серпня.
Джерело: 24 Канал
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