23:21
6 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп розповів, ким себе вважає

17:42, сьогодні 411 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що попри нещадну критику вважає себе генієм.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема нову хвилю компліментів Трамп відсипав собі, коментуючи книгу Майкла Вулффа, який і розкритикував президента.

Читайте також: У США видали книгу про хаос та інтриги в адміністрації Трампа

Очільник США назвав Вулффа "повним невдахою, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу".

Трамп додав, що його найбільші активи протягом усього життя – розумова стабільність та справжній розум.

Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США – з першої спроби. Думаю, це можна назвати не просто розум, а геній, і дуже стабільний геній,
– написав Трамп.

Теги: Дональд Трамп США Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вихователь молоді у
сьогодні, 22:01 Вихователь молоді у "ЛНР" змусив роздягнутися неповнолітніх дівчат у нічному клубі
Олексій Чибісов 10050
Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
сьогодні, 22:01 Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
694
Як суддя Усатова рятувала суддю Усатова на кареті швидкої після
сьогодні, 21:30 Як суддя Усатова рятувала суддю Усатова на кареті швидкої після "п'яного" ДТП: брат за брата
Дмитро Гнап 894
сьогодні, 20:00 "Еспресна" махінація: як Яценюк в останній день 2017 року "заробив" 1,5 мільйони доларів
Сергій Лещенко 1971
Привітання з Різдвом для рідних і друзів
сьогодні, 18:04 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
55252
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Переможець конкурсу на посаду голови ДБР Труба фальсифікував справи проти майданівців, – адвокат
 16 листопада 2017 , 18:15
Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
 17 липня 2017 , 09:05 5
Психолог назвав популярний пропагандистський прийом Путіна
 25 грудня 2017 , 12:31
Про що домовилися помічник Путіна і спецпредставник США: думка експерта
22 серпня 2017 , 20:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук