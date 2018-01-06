Трамп розповів, ким себе вважає
17:42, сьогодні 411 Читать новость на русском
Президент США Дональд Трамп заявив, що попри нещадну критику вважає себе генієм.
Про це він написав у Twitter.
Зокрема нову хвилю компліментів Трамп відсипав собі, коментуючи книгу Майкла Вулффа, який і розкритикував президента.
Читайте також: У США видали книгу про хаос та інтриги в адміністрації Трампа
Очільник США назвав Вулффа "повним невдахою, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу".
Трамп додав, що його найбільші активи протягом усього життя – розумова стабільність та справжній розум.
Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США – з першої спроби. Думаю, це можна назвати не просто розум, а геній, і дуже стабільний геній,
– написав Трамп.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Переможець конкурсу на посаду голови ДБР Труба фальсифікував справи проти майданівців, – адвокат16 листопада 2017 , 18:15
Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)17 липня 2017 , 09:05 5
Психолог назвав популярний пропагандистський прийом Путіна25 грудня 2017 , 12:31
Про що домовилися помічник Путіна і спецпредставник США: думка експерта22 серпня 2017 , 20:15