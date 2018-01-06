Трамп розповів, ким себе вважає

Президент США Дональд Трамп заявив, що попри нещадну критику вважає себе генієм.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема нову хвилю компліментів Трамп відсипав собі, коментуючи книгу Майкла Вулффа, який і розкритикував президента.

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Очільник США назвав Вулффа "повним невдахою, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу".

Трамп додав, що його найбільші активи протягом усього життя – розумова стабільність та справжній розум.

Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США – з першої спроби. Думаю, це можна назвати не просто розум, а геній, і дуже стабільний геній,

– написав Трамп.