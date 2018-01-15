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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп використовує агресивні висловлювання Сталіна, – сенатор США

15:55, сьогодні 92 Читать новость на русском
Трамп використовує сталінські висловлювання щодо означення преси у США
Трамп використовує сталінські висловлювання щодо означення преси у США / Politico

Термін "fake news", що означає брехливі новини і часто використовується президентом США Дональдом Трампом, має негативний глобальний вплив. Більше того, нападаючи на незалежну пресу і називаючи її "ворогом народу", глава Білого дому апелює до риторики тоталітарного диктатора Йосипа Сталіна.

Таку думку в ефірі MSNBC висловив американський сенатор Джефф Флейк.

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Політик уточнив, що словосполучення "ворог народу", яке використав Трамп щодо означення ЗМІ у США, було популяризоване Йосипом Сталіним, його також застосовував і Мао Цзедун. Натомість Микита Хрущов, наступник Сталіна, заборонив цей вислів, заявивши, що він є занадто "упередженим", додав сенатор.

На думку Флейка, це потрібно зробити і Трампу.

Теги: Новини політики Дональд Трамп ЗМІ США СРСР
Джерело: 24 Канал
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