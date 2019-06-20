Трамп заявив, що проведе зустрічі з Путіним і главою КНР на полях G20

Зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном буде проведено на полях саміту G20 в Осаці. Президент США зазначив, що хоче дружби з Росією та Китаєм.

Глава американської адміністрації повідомив про свої наміри в інтерв'ю телеканалу Fox News, в середу ввечері.

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Я хочу дружити з Росією, і я думаю, що так і буде. Я хочу дружити з Китаєм, і я думаю, що так і буде. Взагалі я зустрінуся з ними обома на наступному тижні в Японії на G20,

– заявив Трамп.

Трамп зазначив, що погіршенню відносин між США і Росією посприяло "полювання на відьом", маючи на увазі розслідування втручання Москви в американські вибори, яким займався спецпрокурор Роберт Мюллер.

Про плани Трампа зустрітися з Путіним стало відомо 12 червня. Тоді у Путіна заявили, що Кремль поки не отримував від Вашингтона підтвердження планів зустрічі, проте в разі потреби переговори можуть бути підготовлені дуже швидко.

Президенти Росії та США повинні були зустрітися під час саміту G20 в Аргентині, який відбувся 31 листопада – 1 грудня 2018 року. Однак тоді Трамп скасував переговори через інцидент у Керченській протоці. У Москві такий крок пояснили внутрішньополітичними причинами.

Про яке розслідування мовиться?Американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.



У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у вибори. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.



За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року та після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.