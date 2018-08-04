Трамп заявив, що торгові мита щодо Китаю позитивно вплинули на економіку США
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що торгові мита щодо Китаю працюють набагато краще ніж на це розраховували.
Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.
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Мита працюють набагато краще, ніж можна було собі уявити. Китайський ринок обвалився на 27 відсотків за останні чотири місяці і вони ведуть з нами переговори. Наш ринок зараз сильніший ніж будь-коли і очікується вражаючий ріст після перегляду цих жахливих торгових угод. Америка перш за все...,
– написа президент США.
Трамп зазначив, що мита позитивно повпливали на американську сталеливарну промисловість.
Він також додав, що по усіх штатах США відкриваються нові фабрики. Сталевари знову працюють, а до бюджету надходить більше грошей.