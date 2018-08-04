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Трамп заявив, що торгові мита щодо Китаю позитивно вплинули на економіку США

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Мита щодо Китаю створюють позитивний вплив на економіку США
Мита щодо Китаю створюють позитивний вплив на економіку США / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що торгові мита щодо Китаю працюють набагато краще ніж на це розраховували.

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

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Мита працюють набагато краще, ніж можна було собі уявити. Китайський ринок обвалився на 27 відсотків за останні чотири місяці і вони ведуть з нами переговори. Наш ринок зараз сильніший ніж будь-коли і очікується вражаючий ріст після перегляду цих жахливих торгових угод. Америка перш за все...,
– написа президент США.

Трамп зазначив, що мита позитивно повпливали на американську сталеливарну промисловість.

Він також додав, що по усіх штатах США відкриваються нові фабрики. Сталевари знову працюють, а до бюджету надходить більше грошей.

Теги: Новини США Дональд Трамп Китай
Джерело: 24 Канал
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