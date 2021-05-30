Рейки на металолом, а травмаї гниють: окупанти у Луганську гроблять інфраструктуру

30 травня 2021 , 11:24

Джерело:

телеграм Дениса Казанського

Громадський транспорт у Луганську після окупації російськими бойовиками зазнав нищівних змін. Трамваї перестали ходити, тому просто роками гниють під відкритим небом.

Фото трамваїв, які окупанти своєю безгосподарністю знищують, опублікував представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. На світлинах видно: транспорт фактично зруйнований.

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У Луганську гниють трамваї

Вагони лишили напризволяще на відкритому просторі. Оскільки трамваї у Луганську не їздять із 2014 року, почалася корозія. 


Ціла "отара" трамваїв / Фото Діми Ягодкіна з телеграму Дениса Казанського

До того ж контактні мережі і рейки окупанти здають на метал. Вагони, вочевидь, чекає доля розпилу і переплавки.

У новому середньовіччі трамваї більше не потрібні. Спасибі, Росія!
– написав Казанський.


Вагони почали іржавіти / Фото Діми Ягодкіна з телеграму Дениса Казанського


Транспорт лишили просто посеред депо, нічим не накривши / Фото Діми Ягодкіна з телеграму Дениса Казанського

Проблеми з транспортом у Луганську

  • Якщо коротко описати стан транспортної інфраструктури для мешканців окупованого Луганська – то її немає.
  • До 2014 року у місті ходили трамваї на 9 маршрутах. Після окупації 2014 року – вони припинили курсувати. Як пояснюють окупанти, через "пошкодження ліній" і "нерентабельність".
  • До 2014 року в Луганську налічувалося понад 1 100 маршруток. Після 2014 року не придбали жодної нової машини маршрутного таксі і на 2019 рік їхня кількість склала 475 одиниць.
  • З часу окупації поступово скорочують і тролейбусну мережу.
  • Основну частину перевезень в місті здійснюють приватні маршрутні таксі.
Автор: Вероніка Климська