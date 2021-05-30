Рейки на металолом, а травмаї гниють: окупанти у Луганську гроблять інфраструктуру

Громадський транспорт у Луганську після окупації російськими бойовиками зазнав нищівних змін. Трамваї перестали ходити, тому просто роками гниють під відкритим небом.

Фото трамваїв, які окупанти своєю безгосподарністю знищують, опублікував представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. На світлинах видно: транспорт фактично зруйнований.

Подивіться Повністю розбита: окупанти знищили одну з вулиць Луганська – відео

У Луганську гниють трамваї

Вагони лишили напризволяще на відкритому просторі. Оскільки трамваї у Луганську не їздять із 2014 року, почалася корозія.



Ціла "отара" трамваїв / Фото Діми Ягодкіна з телеграму Дениса Казанського

До того ж контактні мережі і рейки окупанти здають на метал. Вагони, вочевидь, чекає доля розпилу і переплавки.

У новому середньовіччі трамваї більше не потрібні. Спасибі, Росія!

– написав Казанський.



Вагони почали іржавіти / Фото Діми Ягодкіна з телеграму Дениса Казанського



Транспорт лишили просто посеред депо, нічим не накривши / Фото Діми Ягодкіна з телеграму Дениса Казанського

Проблеми з транспортом у Луганську