Трасу Київ – Харків в районі Борисполя перекрили: схема об'їзду для водіїв

У вівторок, 10 травня, перекрили ділянку дороги М-03 у Київській області. Мовиться про частину траси М-03 за містом Бориспіль.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Там також запропонували маршрути для об'їзду.

Важливо Укравтодор забезпечив проїзд на 30 тимчасових переправах біля зруйнованих мостів, – Івко

Проїзд з Києва у напрямку Полтави здійснюється за двома маршрутами:

з Києва через автомобільну дорогу Р-03 Північно-східний обхід м Києва з виїздом на трасу М-03;

з Борисполя через трасу Н-08 Запоріжжя – Маріуполь та Т-10-37 і з виїздом на автомобільну дорогу М-03;

Радимо водіям враховувати інформацію при плануванні маршрутів,

– мовиться у повідомленні.

Причин тимчасового закриття траси у Міністерстві інфраструктури України не уточнили.



Актуальна схема об'їзду / Фото Міністерства інфраструктури України

Яка ситуація з дорогами на Київщині

Раніше ООН назвала Україну однією найбільш замінованих країн світу. Ще до повномасштабної війни майже 2 мільйони українців жили в оточенні мін.

Внаслідок цинічних дій російських окупантів у Київській області багато кілометрів доріг були заміновані. Станом на початок травня тривало генеральне прибирання доріг та розмінованих вулиць Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера від спаленої техніки та сміття. Наразі вдалося прибрати більш ніж 700 кілометрів шляхів.

"Очищення доріг, зведення тимчасових переправ, ямковий ремонт – усі ці роботи дозволяють: вчасно довезти поранених до лікарень, евакуювати людей з-під обстрілів, доставляти нашим громадянам воду, їжу та медикаменти, перевозити вантажі та реанімувати економіку країни", – додав заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Він наголосив, що дорожники вже місяць працюють у надзвичайно складних та небезпечних умовах на звільнених від окупантів територіях країни. Наступним етапом буде відновлення знищених штучних споруд у регіонах, які тимчасово залишаються відрізаними.

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В Україні наразі зруйновано приблизно 300 мостів. Спеціалісти намагаються якнайшвидше привести їх до ладу, але ремонтні роботи можна проводити тільки після розмінування територій та погоджувати з військовим командуванням.