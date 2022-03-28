Трасу Київ – Житомир фактично вже контролюють ЗСУ, – Веніславський

Українські захисники звільнили Ірпінь від російських окупантів. Під контролем ЗСУ також траса Київ – Житомир.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат та член комітету Верховної Ради з питань безпеки Федір Веніславський. За його інформацією, Ірпінь був фактично звільнений 26 березня, про це не говорили публічно, тому що залишалась одна вулиця, яку контролювали окупанти.

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ЗСУ здійснили контрнаступальну операцію

"Сьогодні (28 березня – 24 канал) їх повністю вибили, хтось ховається по підвалах та погребах", – заявив Веніславський.

Депутат зазначив, що звільнення Ірпеня – одна з дуже показових перемог, тому що росіяни залишалися там з перших днів війни. Саме з Ірпеня окупанти здійснювали обстріли Києва.

Ми здійснили певну контрнаступальну операцію. Траса Київ – Житомир вже контролюється повністю нашими Збройними Силами. Південно-східніше від цієї траси ворога фактично нема,

– повідомив Федір Веніславський.

За його словами, є так звана напівпідкова, яку росіяни намагаються контролювати – Ворзель, Буча, Чорнобильська зона та територія у напрямку до Броварів. Але і в тому напрямку ЗСУ завдали відчутних ударів і звільнили значну територію української землі.

"Це свідчить про те, що наші Збройні Сили знають і демонструють, як бити ворога", – сказав Федір Веніславський.

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