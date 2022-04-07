Треба ухвалювати рішення швидше, – Єрмак про крок США до ленд-лізу для України

Сенат США робить крок до "ленд-лізу", про який Володимир Зеленський і президентська команда кажуть дуже давно.

Як зазначив очільник ОП Андрій Єрмак, Сенат США вже дав "зелене світло", тож тепер слово за Палатою представників.

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Зазначимо, що Сенат одноголосно ухвалив закон, який дозволяє президенту Джо Байдену без будь-якої бюрократії відправляти зброю, боєприпаси та техніку Україні в умовах війни.

Західним партнерам потрібно ухвалювати рішення швидше і наша задача – робити все, щоб пришвидшити реакцію. Зараз ми саме над цим працюємо. Так само як нас почули про ленд-ліз, почують і про більш жорсткі санкції проти Росії з енергетичним ембарго,

– наголосив Єрмак.

Що передбачає Закон про ленд-ліз Він дозволить пришвидшити передачу в Україну важливого військового обладнання та інших важливих поставок завдяки скороченню бюрократичної тяганини. Процедура дозволяє де-факто дарувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі здійснять виплату США пізніше.

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Востаннє така програма була використана ще під час Другої світової війни.