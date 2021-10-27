Треба відділяти "мух" від "котлет": тарифна проблема в Україні набрала обертів

Навколо тарифної проблеми знов загострюється політична боротьба. З одного боку йде складний процес укладання договорів постачальників енергоносіїв з комунальними підприємствами та бізнес-структурами.

І вже є небезпечна тенденція – облгази різко піднімають ціни на газ. При цьому є рішення політичного керівництва країни про стабілізацію ціни на газ і тарифів на опалення для побутового споживання на поточний опалювальний сезон.

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З іншого боку почалося розповсюдження деякими ЗМІ фейкової інформації про різке збільшення тарифів на послуги розподілу природного газу. І зрозуміло чому – тарифна проблема з 2015 року дуже сильно впливає на суспільно-політичні настрої. І тому для деяких політичних сил є велика спокуса використати цю тему у своїх інтересах.

Про що свідчить повідомлення НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)?

У проєкт розрахунків, які публікуються операторами газорозподільчих мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах в жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ "Кіровоградгаз") до 443% (АТ "Луганськгаз"). І це "хотєлки" облгазів, які працюють в інтересах олігархів.

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Але НКРЕКП офіційно повідомляє, що згідно з чинним законодавством, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило – у грудні попереднього року.

Тож жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалось.

Так що треба відділяти "мух" від "котлет", фейки від офіційної інформації.