Голова партії "Слуга народу" вважає що парламент повинен змінити закон про Національне антикорупційне бюро. Зміни повинні стосуватись не лише процедури обрання директора Бюро, а й інших положень щодо роботи відомства.

Треба упорядкувати закон про НАБУ, – Корнієнко

У суспільстві виникне дискусія щодо міжнародної комісії, яка повинна обирати кандидата на посаду керівника НАБУ. Про це Корнієнко заявив в ефірі "Свободи слова", інформує 24 канал.

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Треба внести зміни у відповідний закон про НАБУ, упорядкувати до того стану, на який натякає Конституційний суд, кажучи, що бюро – це центральний орган виконавчої влади, відповідно, призначення там має робити Кабмін,

– повідомив Корнієнко.

Головне про рішення КСУ щодо директора НАБУ Ситника

Раніше Конституційний Суд оприлюднив рішення про неконституційність указу від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.

У КСУ заявляють, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні очільника Бюро.

У НАБУ назвали рішення політично вмотивованим.

Наразі Артем Ситник продовжує працювати, адже рішення КСУ не означає його автоматичного звільнення.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає, що з юридичного погляду Ситник більше не може виконувати повноваження глави НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.

Важливо! Артем Ситник є першим і поки що єдиним директором НАБУ. Адже орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.