Треба внести зміни до закону про НАБУ, – Корнієнко
Голова партії "Слуга народу" вважає що парламент повинен змінити закон про Національне антикорупційне бюро. Зміни повинні стосуватись не лише процедури обрання директора Бюро, а й інших положень щодо роботи відомства.
Треба упорядкувати закон про НАБУ, – Корнієнко
У суспільстві виникне дискусія щодо міжнародної комісії, яка повинна обирати кандидата на посаду керівника НАБУ. Про це Корнієнко заявив в ефірі "Свободи слова", інформує 24 канал.
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Треба внести зміни у відповідний закон про НАБУ, упорядкувати до того стану, на який натякає Конституційний суд, кажучи, що бюро – це центральний орган виконавчої влади, відповідно, призначення там має робити Кабмін,
– повідомив Корнієнко.
Головне про рішення КСУ щодо директора НАБУ Ситника
- Раніше Конституційний Суд оприлюднив рішення про неконституційність указу від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.
- У КСУ заявляють, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні очільника Бюро.
- У НАБУ назвали рішення політично вмотивованим.
- Наразі Артем Ситник продовжує працювати, адже рішення КСУ не означає його автоматичного звільнення.
- Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає, що з юридичного погляду Ситник більше не може виконувати повноваження глави НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.