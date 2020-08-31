Нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає: міняти закон про НАБУ необхідно. Адже справді була допущена свідома помилка. Сталося це, зокрема, через амбіції п'ятого президента Петра Порошенка, який намагався призначати всіх, незважаючи на Конституцію,

При підготовці закону йому звертали на це увагу, але це була так звана межа компромісу. Зеленський, прийшовши на посаду, не змінив цього, а лише намагався скористатися. Таку думку Юрчишин висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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"Була кумедна ситуація, коли у вересні 2019 року Зеленський подав зміни до Конституції, аби дати право президенту призначати директора НАБУ. Тобто міняємо Конституцію під закон, а не навпаки", – зазначив він.

Звісно, в КСУ звернули увагу на те, що цього не можна робити, адже основний закон – таки основний. Фактично як спадок Порошенка та Зеленського українці отримали конституційну колізію,

– зауважив Юрчишин.

Й підкреслив: до того ж, судді КСУ стали політично чутливими. Вони не вказали на те, що потрібно міняти закон і в плані призначення, і в плані відставки. Натомість просто заявили, що указ про призначення Ситника незаконний. Хоча він посилається якраз на закон.

Довідка. Станом на 31 серпня Ситник досі залишається директором НАБУ, незважаючи на рішення КСУ. У Бюро повідомили, що працюють у штатному режимі і працюватимуть так надалі, доки Рада не ухвалить відповідні зміни до законодавства.

Юрчишин: КСУ "пішов на поводу" в депутатів

Юрчишин зауважив: якби депутати зверталися до КСУ не щодо указу Порошенка та його конституційності, а щодо норми в законі, це було б логічніше та менш політично. Тоді Ситник залишався би керівником НАБУ, адже був призначений відповідно до закону, який діяв на той момент.

І не було би дискусій зараз. Бо зараз нам потрібно, аби був призначений виконуючий обов'язки. Але хто має його призначати? Процедурою це не передбачено, знову колізія,

– наголосив нардеп.

Й підкреслив, що КСУ фактично пішов на повв депутатів, даючи можливість залишити певні положення закону конституційними, наприклад – відставку Ситника.

"Тобто теоретично зараз, якби Зеленський був насправді настільки залежним від Коломойського, або настільки рішучим, аби приймати на себе ці ризики, він би міг "підмахнути" указ про відставку. І ми взагалі були б в унікальній ситуації", – зауважив політик.

Конкурс на посаду керівника НАБУ

За його словами, депутатам потрібно терміново вносити зміни до закону та проводити конкурс на директора НАБУ, на який може подаватися також і Ситник. Проте Юрчишин сумнівається, наскільки незалежнии буде конкурс в умовах, що склалися.

"Тому що прокуратура та Кабмін – 100% залежні від президента. ОП найменш від нього залежний, бо залежний від Єрмака. А Єрмак нібито людина президента", – зазначив нардеп. Й наголосив: конкурс краще оголошувати вже на основі закону, який відповідає Конституції.

Проте, наймовірніше, що конкурс буде "грою в одні ворота", вважає Юрчишин. Цього не станеться лише за умови спільного тиску суспільства, ЗМІ та міжнародних партнерів. Останні, на думку нардепа, зараз "в легкому шоці від того, що відбувається".

Він пояснив: йдеться про дострокове звільнення керівника САП Назара Холодницького та спробу запхати в комісію, яка вибиратиме його наступника, людей без досвіду антикорупційної діяльності.

Коментар Юрчишина про рішення КСУ щодо Ситника: відео 24 каналу

Рішення КСУ щодо Ситника: основне