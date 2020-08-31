В Конституційному суді заявили, що Петро Порошенко перевищив свої повноваження, коли призначав Артема Ситника на посаду директора НАБУ. Тож відповідний указ визнали незаконним.

Звільнення Ситника активно добиваються Коломойський, Аваков та Медвечук. Адже саме їхні депутати внесли таке подання. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Віталій Шабунін, голова правління "Центру протидії корупції".

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Він наголосив, що є два шляхи, аби звільнити голову НАБУ, адже Конституційний суд зробити цього не може. Перший – незаконний указ Зеленського або скасування указу Порошенка. Проте це суперечитиме логіці суддів КСУ.

"Інший варіант – зміни в закон, які увідповіднять його до Конституції. В перехідних положеннях прописуємо: Ситник працює до нового конкурсу, або повноваження припиняються, конкурс проводимо зараз", – пояснив Шабунін.

Й додав: те, що буде в законі, те і буде діяти. Тому насправді є лише один вихід з ситуації: зміни в закон та новий конкурс. До цього часу Ситник має виконувати свої обов'язки, це очевидно.

Довідка. Артем Ситник є першим і поки єдиним директором НАБУ. Адже орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.

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Крім цього, експерт підкреслив, що КСУ визнав неконституційним указ президента про призначення Ситника. Проте є ще одне подання в КСУ, де група майже тих самих депутатів добивається визнання неконституційним всього закону про НАБУ.

Ті ж депутати добиваються скасування Антикорупційного суду та е-декларування. Це атака на антикорупційні структури. Тут зійшлися інтереси 2 груп – Коломойський з Аваковим, які працюють з Медведчуком та росіянами,

– наголосив Шабунін.

"Якщо для українських олігархів та корупціонерів важливо просто вбити інфраструктуру, то для проросійських сил – посварити нас з Заходом. Тому що створення цієї інфраструктури було формальною вимогою чи не всієї допомоги – як фінансової, так і військової", – переконаний він.

Шабунін вважає, що всі рішення безсумнівно можна називати політично вмотивованими. Він також пригадав цитату суддів ОАСКу, у якій йдеться про те, що в їхніх руках є 2 суди – Київський апеляційний та Конституційний.

На думку експерта, у такий спосіб КСУ підтвердив, що вони – ручний суд Вовка та компанії ОАСКу. "Тут вітання Зеленському, який вже цілий рік не подає законопроєкт про ліквідацію цього клятого Окружного адмінсуду Києва", – додав антикорупціонер.

Що кажуть в "Слузі народу"

Ситуацію прокоментувала також "слуга народу" Анастасія Радіна, голова Комітету Ради з питань антикорупційної політики. Депутатка підкреслила, що указ про призначення директора НАБУ є так званим актом індивідуальної дії. Тобто він вичерпується після того, як реалізований.

Виходячи з цього, не можна, скасувавши акт, розчинити в повітрі чиновника, який відповідно до нього обійняв посаду. Найправильніший шлях – це зміни до закону про НАБУ, приведення у відповідність до позиції КСУ всіх його норм,

– вважає вона.

"А вже після цього – вирішення питання про кадрові призначення. Не переконана, що юридично правильно було б видавати указ президента про скасування указу про призначення Ситника", – додала Радіна.

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Депутатка пояснила: вважає так, адже закон про НАБУ в жодній частині не визнаний неконституційним. Це чинний закон, який чітко говорить, за яких обставин може бути звільнений директор НАБУ чи може бути скасований указ про його призначення.

Важливо, аби спочатку були ухвалені зміни закону, а вже потім – оголошення нового конкурсу, наголосила Радіна. Адже протилежна послідовність фактично поставить під питання конституційного характеру новий конкурс та нове призначення.

"Безумовно мають бути збережені гарантії незалежності нового конкурсу та невтручання в нього посадовців та політиків, які можуть бути потенційними підслідними відомства", – підсумувала "слуга народу".

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