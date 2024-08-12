У Різних мегаполісах запроваджують різні заходи для того, щоб зробити їх більш "зеленими". 24 Канал розкаже про деякі з цих ініціатив.

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У Токіо є ефективний водопровід та підземна парковка для велосипедів

У столиці Японії функціонує одна з найефективніших систем водопостачання та водовідведення у світі. Основу цієї системи складають сучасні методи контролю витоків, інтелектуальна діагностика стану водопроводу та швидкісний ремонт за принципом усунення проблеми в той же день. Завдяки цим заходам кількість води, яка безповоротно зникала в місті, зменшилася удвічі.

Також у місті діє підземна антисейсмічна парковка для велосипедів. Система Eco-Cycle Underground Park керується всього однією кнопкою, де власник вводить код і паркує велосипед лише за вісім секунд.

Такий спосіб зберігання дозволяє звільнити велосипедні стоянки та вулиці, а також захистити велосипеди від крадіжок. Ширина такої стоянки становить всього 7 метрів, але цього достатньо для розміщення приблизно 200 велосипедів.

У Парижі діє футуристичний план озеленення та сонячні батареї на Ейфелевій вежі

Проект Smart City щодо озеленення столиці Франції розробив бельгійський архітектор Вінсент Каллебо в рамках плану Climate Energy. До 2050 року Париж може стати екологічно безпечним для жителів, хоча ілюстрації архітектора наразі більше схожі на сцени з науково-фантастичного фільму.

Каллебо впевнений, що реалізувати ініціативу можна без естетичних втрат для зовнішнього вигляду Парижа. У проєкті передбачено використання технологій очищення дощової води, виробництва світла, пасивного охолодження та опалення, генерації сонячної енергії, а також розміщення вертикальних садів із живих рослин.

Поки масштабний проєкт перебуває на стадії обговорення, на оглядовому майданчику Ейфелевої вежі вже встановлені відновлювальні джерела енергії – декілька невеликих вітряних генераторів. Незабаром тут з’являться чотири сонячні батареї, в системі каналізації використовуватиметься дощова вода, а для освітлення вежі встановлять світлодіодні лампи.

Таким чином, автори ініціативи реконструкції – архітектурна студія Моатті-Рів’єра – планують не лише наблизити вежу до сучасних реалій, але й зменшити її «вуглецевий слід».

У Лондоні використовують енергію пішохідних доріжок

У Лондоні занедбані лінії метрополітену переобладнають у підземні доріжки для велосипедистів та пішоходів. Проєкт, запропонований компанією Gensler, покликаний підвищити безпеку дорожнього руху та знизити кількість заторів. Крім того, розробники ініціативи планують використовувати кінетичну енергію пішоходів – доріжки будуть покриті спеціальним матеріалом, що акумулює енергію кроків.