Євген Колопотенко розповів про продукти, які можуть добре смакувати із картоплею. Він присвятив цьому окреме відео, пише 24 Канал.
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Що пропонує кухар
Клопотенко пропонує їсти картоплю з доволі неочікуваними продуктами. Такі поєднання не є очевидними, а їхні смакові якості можуть викликати сумніви.
Він пропонує поєднувати картоплю із імбирем. За його словами, він нібито схожий на хрін, а картопля чудово поєднується з хріном.
Наступне поєднання – картопля з виноградом. Кухар аргументує це тим, що він кислий і солодкий водночас.
Для особливо сміливих експериментаторів він пропонує поєднати теплу картоплю із білим шоколадом.
Найголовніше, що вона стає схожа на батат, а батат – це солодка картопля,
– сказав Клопотенко.
З чим їсти картоплю: дивіться відео