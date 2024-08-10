Його робота, що може видатися дивною, втім, вона є важливою частиною підготовки до космічних місій. Олдріч перевіряє все – від книг і капелюхів до космічних кораблів, щоб упевнитися у відсутності неприємних запахів, які можуть викликати нудоту в астронавтів.

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Як з'явилася професія нюхача в NASA

Процедура тестування на запахи була запроваджена після трагедії місії Apollo 1 у 1967 році, коли під час репетиції запуску в космічному кораблі спалахнула пожежа, що спричинило загибель трьох астронавтів.

Відомо також про інцидент з російським космічним кораблем у 1976 році, де неприємні запахи стали причиною скасування місії. З того часу NASA здійснює тестування матеріалів у 100% кисневому середовищі. Перевіряючи їх на легкозаймистість, токсичність і запах.

Що відомо про роботу Олдріча

Крім Олдріча, тест на запах зазвичай проводить група з чотирьох інших добровольців. Кожен експерт проводить сліпий тест на запах кожного матеріалу та об’єкта, оцінюючи його від 0 до 4. Якщо запах отримує оцінку понад 2.5, предмет відхиляється.

Якщо у нюхачів є симптоми застуди, їх перевіряє медсестра перед тестуванням. Джордж зізнається, що пройшов тест понад 900 разів і тільки двічі він зазнавав невдачі.

Завдяки своїй незвичайній роботі Олдріч привернув значну увагу, ставши героєм шоу Стена Лі "Суперлюди", гостем подкасту Inverse.com "Я потребую мого космосу", і отримав Срібну Нагороду Snoopy від NASA.