До прикладу, за прибирання сміття та подорожування громадським транспортом можна отримати безоплатну їжу. Програма триватиме з 15 липня по 11 серпня і пропонує безплатно отримати культурні враження та екскурсії.

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Як Копенгаген винагороджує за зелений туризм

В рамках програми туристи можуть отримати нагороди за те, що принесуть пластикове сміття до Національної галереї Данії або використають велосипед для відвідування теплової електростанції міста.

CopenPay винагороджує такі дії, як їзда на велосипеді, участь у прибиранні або волонтерство на міських фермах, доступом до різноманітних захоплюючих вражень і щоденних чудес Копенгагена. Це включає безкоштовні екскурсії по музеях, безкоштовну оренду каяків та навіть безкоштовний вегетаріанський обід з місцевих продуктів,

– мовиться у заяві Wonderful Copenhagen.

Генеральний директор Wonderful Copenhagen Міккел Ааре Хансен зазначив, що програма спрямована на створення приємних і екологічно відповідальних вражень для відвідувачів. Карта з більш ніж 20 учасниками програми доступна онлайн, а можливість продовження проєкту протягом року буде розглядатися в разі його успіху.

Ця ініціатива з'явилася на фоні зростаючих екологічних та соціальних проблем туризму, що викликали протести в інших туристичних регіонах.

"Ми повинні перетворити туризм з екологічного тягаря на силу для позитивних змін, і один важливий крок у цій трансформації — змінити те, як ми пересуваємося по місцевості, що споживаємо і як взаємодіємо з місцевими жителями", – резюмував Хансен.