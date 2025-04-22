Дарія Цвек вчилась кулінарному мистецтву з дитинства у мами та бабусі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТікТок.
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Що відомо про неї
Вона записувала поради щодо рецептів від мами, бабусі та тітки у зошит-порадник. Перша книга "Солодке печиво" вийшла у Львові у 1961 році.
Її купували буквально всі,
– говорить авторка відео.
Книгу доповнювали та перевидавали 9 разів. Загальний наклад книг у 2000 році становив понад 5 мільйонів примірників.
Дарія Цвек була першою фуд-стилісткою Вона показувала, що значення має не тільки страва та смак, а й естетичне задоволення.
До слова, додавання скоринки пармезану до пюре надає страві насичений смак і аромат. Скоринка пармезану може зберігатися довго і використовується для збагачення смаку різних страв.