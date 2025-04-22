Дарія Цвек вчилась кулінарному мистецтву з дитинства у мами та бабусі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТікТок.

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Що відомо про неї

Вона записувала поради щодо рецептів від мами, бабусі та тітки у зошит-порадник. Перша книга "Солодке печиво" вийшла у Львові у 1961 році.

Її купували буквально всі,

– говорить авторка відео.

Книгу доповнювали та перевидавали 9 разів. Загальний наклад книг у 2000 році становив понад 5 мільйонів примірників.

Дарія Цвек була першою фуд-стилісткою Вона показувала, що значення має не тільки страва та смак, а й естетичне задоволення.

До слова, додавання скоринки пармезану до пюре надає страві насичений смак і аромат. Скоринка пармезану може зберігатися довго і використовується для збагачення смаку різних страв.