І саме завдяки своїй роботі Юлія Саніна познайомилася з Валерієм Бебком, за якого вийшла заміж та спільно з ним заснувала гурт The Hardkiss. Про кар'єру виконавиці читайте в матеріалі Тренди 24.

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Ким працювала Юлія Саніна

Юлія Саніна – випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там вона здобула філологічну освіту, а магістратуру закінчила за спеціальністю культурологія. На той час майбутня зірка працювала з іменитими артистами того часу як беквокалістка, але разом із тим захоплювалася журналісткою.

Тому Юлія Саніна влаштувалася на роботу на музичний телеканал MTV Україна. Зокрема, записувала інтерв'ю на той момент з музикантом та продюсером Валерієм Бебком. Це знайомство переросло у щось більше.

Як результат, невдовзі після інтерв'ю з'явився дует Валерія Бебка і Юлії Саніної під назвою "Val & Sanina", а пізніше пара створила рок-гурт The Hardkiss, для якого вони разом писали пісні й уже у 2012 році розривали українські чарти хітами.

Також Юлія Саніна встигла спробувати себе у ролі ведучої на Євробаченні 2023, яке від імені України приймала Велика Британія, та національного відбору на Євробачення 2024.