Журналістка каже, що в її організмі відбулися позитивні зміни. Про результати такого експерименту Алекси Меллардо розповідає 24 Канал з посиланням на Eat This, Not That.

Цікаво Ресторан у Британії продає гавайську піцу за 120 доларів через неочікувану причину

Що буде, якщо щодня вживати матчу

Журналістка розповіла, що завжди пила дві чашки кави щодня – одну вранці, а іншу – вдень. Однак для експерименту вирішила замінити каву на матчу і протягом 30 днів вживала 2 чашки саме цього напою.

Найперше Алекса Меллардо зауважує, що як і кава, матча дає заряд енергії, але немає так званого "кавового тремтіння". Хоча і кофеїну в матчі дещо менше, та все ж бадьорить вона не гірше.

Матча бадьорить не гірше, ніж кава / Фото Pexels

Також журналістка каже, що матча значно смачніша за каву, хоч до експерименту вона так не вважала, але тепер не віддає перевагу саме натуральному смаку чаю. Авторка пояснює, що дуже довго пила каву, і тому, напевно, перестала тонко відчувати її смак. Можливо, це сталося і через те, що підтримуючи здоровий спосіб життя вона перестала додавати до напою підсолоджувачі й вершки.

Порошок матча має природний землистий смак. Я просто змішала трохи гарячої води та мигдального молока, щоб додати матчі гладкої кремової текстури. Було таке відчуття, ніби я прокидаюся від особливого смаку, а не просто вживаю кофеїн,

– описала вона свої враження.

Журналістка каже, що обрала свого часу для себе цей напій, адже він позитивно впливає на організм, знижує рівень кортизолу в крові та сприяє схудненню. Також матча не підвищує артеріальний тиск та є хорошою профілактикою низки захворювань.

Матча має чимало корисних властивостей / Pexels

Меллардо підсумовує, що звички повинні бути приємними, легкими та стійкими і саме такою для неї стала звичка пити матчу. Журналістка каже, що в цьому напої вона знайшла для себе комфорт, енергію та багато переваг для здоров'я, а чудовий смак вона сприймає як бонус, який допоможе зробити таку звичку більш довгостроковою.