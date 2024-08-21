Якоб є єдиним мешканцем єдиного будинку на палях, збудованого на цьому шматочку землі. На острові відсутні звичні блага цивілізації, такі як водопровід, центральне опалення та електрика, але все найнеобхідніше в нього є.

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Як орнітолог проживає на острові

Будинок Якоба обладнаний сонячними батареями, всередині є дров'яна піч, газова плита та холодильник. Оскільки на острові немає джерел питної води, її щотижня доставляють на човні. Разом із водою моряки також привозять орнітологу продукти та пошту.

Якоб на острові / Фото Bild

Якоб розповів, що взяв із собою аптечку, запас одягу та взуття, спеціальне обладнання для роботи, а також книги та ігри для дозвілля. Він зазначає, що на острові не відчуває самотності або нудьги, оскільки весь час проводить у спілкуванні з природою.

Його робота полягає в спостереженні за видами перелітних птахів, що охороняються, які уподобали цей острів для гніздування.

Птахи дуже довірливі, підходять зовсім близько до хатини й до мене... Чорні гуси пасуться всього за 50 метрів від вікна, чорні дрозди ходять під моїм вагончиком, навіть коли я стою поруч, білобровики та шпаки сидять на балясинах. Острів стає для мене все більш знайомим,

– поділився Вільдраут.

Орнітолог розповів, що він зробив кілька нових відкриттів, серед яких перший знайдений бурштин, перше кільцювання птахів, перший легкий сонячний опік і перша цьогорічна зустріч із морською свинею.