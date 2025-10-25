Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Paris Pass.

Першим словом Пікассо було "олівець"

Оскільки батько майбутнього художника також займався живописом, не дивно, що талант передався сину. Ба більше, перше слово Пікассо – іспанське lapiz, що означає "олівець" – стало передвісником його майбутньої долі.

Батько, який спеціалізувався на натуралістичних картинах птахів, почав навчати Пікассо мистецтву, коли тому було лише сім. А коли хлопцеві виповнилося 14, чоловік заявив, що відмовляється від живопису, бо син уже став кращим художником, ніж він сам.

Поліція підозрювала Пікассо у викраденні "Мони Лізи"

У 1911 році світ мистецтва сколихнув гучний скандал – із Лувру викрали знамениту "Мону Лізу". Під час розслідування поліція отримала свідчення від одного з колишніх злодіїв, який вказав на французького поета Гійома Аполлінера, якому він, продав викрадену роботу.

Аполлінер своєю чергою звинуватив у злочині свого друга Пабло Пікассо. Його навіть затримали як підозрюваного. Та згодом з'ясувалося, що картину насправді вкрав колишній охоронець музею.

Пікассо мав безліч романів і коханок

Пабло Пікассо прославився не лише своїми шедеврами, а й бурхливим особистим життям. Він мав чотирьох дітей від трьох різних жінок і двічі був одружений.

Його першою дружиною стала балерина Ольга Хохлова. Їхній шлюб тривав десять років. Однак оскільки розлучення було дорогим процесом, вони залишалися одруженими до смерті Ольги у 1955 році.

Згодом, у 1961 році, художник одружився із Жаклін Рок. Деякі його роботи були натхненні коханками, серед них Фернанда Олів'є, Дора Маар і Марі Тереза Вальтер.

Повне ім'я Пікассо складалося з 25 слів

Попри те, що у світі він відомий просто як Пабло Пікассо, його повне ім'я звучало значно довше.

Під час хрещення йому дали ім'я Пабло Дієго Хосе Франсіско де Паула Хуан Непомусено Кріспін Кріспініано Марія де лос Ремедіос де ла Сантісіма Трінідад Руїс Пікассо.

Це було поєднання імен родичів і святих. Прізвище Руїс він успадкував від батька, а Пікассо – від матері.

Останні слова Пікассо надихнули Пола Маккартні

На вечері в селі Мужен, коли художнику було 91 рік, він промовив: "Випийте за мене, випийте за моє здоров'я; ви знаєте, що я більше не можу пити". Невдовзі після цього Пікассо помер від серцевого нападу.

Його прощальні слова стали натхненням для Пола Маккартні, який написав пісню "Picasso's Last Words (Drink to Me)". У ній приспів побудований саме на останніх словах легендарного митця.

Як українка одягнула Пікассо у вишиванку?

Як пише видання "Українки", Пабло Пікассо часто проводив час у майстерні, а Ольга Хохлова, його перша дружина, намагалася втягнути його у світські раути.

Однак він любив каталонські сосиски з квасолею та пиво, тоді як вона віддавала перевагу тістечкам, кав'яру та ігристому вину. Пабло заощаджував, а Ольга не цуралася витрат, щоправда, й на нього теж.

Саме Ольга подарувала чоловіку українську вишиванку, а також купила смокінг і котелок, прагнучи перетворити його на світського денді.

Цікаво, що Пікассо не заперечував – йому подобалося носити розкішний одяг. Він сприймав це як частину гри і маскараду. Хоча друзі відзначали, що після одруження він змінився і став справжнім буржуа.

