Тем временем американские военные решили пошутить. Они нарисовали Гринча, который похищает Рождество, воспользовавшись сервисом Flightradar24, передает 24 Канал.

Как Гринч похищал Рождество?

Не успел еще Санта облететь мир, как Гринч "замахнулся" на Рождество. Отмечается, что персонажа, который ненавидит праздники, нарисовали двое пилотов ВВС США.

Гринч похищает Рождество / Фото соцсети

Справка: Гринч – один из самых известных рождественских персонажей мировой культуры, создан американским писателем и иллюстратором Доктором Сьюзом (Dr. Seuss) в 1957 году. Это зеленое, мохнатое существо, похожее на смесь человека и фантастического животного. Гринча раздражают праздничные песни, яркие украшения, шум и радость. Он пытается украсть Рождество, забрав подарки, еду и украшения.

В этот вечер платформа Flightradar24 запустила специальную рождественскую трансляцию, где, кроме обычных самолетов, можно было увидеть и полет Санта-Клауса. Маршрут проходил через разные страны, и, несмотря на закрытое небо, Санта "пролетел" также над территорией Украины. Наблюдать за его полетом можно онлайн – для этого нужно ввести в поиске на сайте Flightradar24 один из позывных: Santa, HoHoHo или R3DN053 (Red Nose).

Какими будут зимние праздники для украинцев?