Тим часом американські військові вирішили пожартувати. Вони намалювали Грінча, який викрадає Різдво, скориставшись сервісом Flightradar24, передає 24 Канал.

Дивіться також У Святвечір у Києві – величезні затори на дорогах, ціни на таксі зросли до "небес"

Як Грінч викрадав Різдво?

Не встиг ще Санта облетіти світ, як Грінч "замахнувся" на Різдво. Зазначається, що персонажа, який ненавидить свята, намалювали двоє пілотів ВПС США.

Грінч викрадає Різдво / Фото соцмережі

Довідка: Грінч – один із найвідоміших різдвяних персонажів світової культури, створений американським письменником і ілюстратором Доктором С'юзом (Dr. Seuss) у 1957 році. Це зелена, волохата істота, схожа на суміш людини й фантастичної тварини. Грінча дратують святкові пісні, яскраві прикраси, шум і радість. Він намагається вкрасти Різдво, забравши подарунки, їжу та прикраси.

Цього вечора платформа Flightradar24 запустила спеціальну різдвяну трансляцію, де, окрім звичайних літаків, можна було побачити й політ Санта-Клауса. Маршрут проходив через різні країни, і, попри закрите небо, Санта "пролетів" також над територією України. Спостерігати за його польотом можна онлайн – для цього потрібно ввести в пошуку на сайті Flightradar24 один із позивних: Santa, HoHoHo або R3DN053 (Red Nose).

Якими будуть зимові свята для українців?