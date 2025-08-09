Бізнесмени, актори та інші відомі люди поділились своїми книжковими рекомендаціями. Про це пише 24 Канал із посиланням на lexika.

Дивіться також "Сьогодні ти, а завтра – я": який вірш Василь Стус прочитав на похороні Алли Горської

Що читають відомі люди?

Біл Гейтс – "Великий Гетсбі"

Фіцджеральд заглиблюється в теми багатства, спокуси та обману. У центрі роману – загадковий мільйонер Джей Гетсбі, який намагається повернути втрачене кохання. Однак під цим гламурним зовнішнім виглядом ховається глибша трагедія: у невпинній гонитві за ідеалізованою мрією часто втрачається суть людини як такої та її життя. Автор показує, що може статись із людиною, яка звертає увагу тільки на матеріальні цінності та забуває дбати про свій дух.



"Великий Гетсбі" / Фото з сайту видавництва

Емма Вотсон – "Оповідь служниці"

Це похмурий роман Маргарет Етвуд про жіночі долю та роль жінки у чоловічому світі. Тут представниці цієї статі не мають свободи вибору та мають жити тільки для того, аби народжувати дітей. Авторка хотіла попередити аудиторію про небезпеку тоталітарної влади та показати, що буде, якщо людство втратить свободи, до яких звикло.

"Оповідь служниці" / Фото з сайту видавництва

Михайло Федоров – "11/22/63"

Стівен Кінг розкриває гіпотетичний сценарій запобігання вбивству президента Джона Кеннеді. У центрі оповіді – звичайний вчитель англійської мови, який відкриває портал у 1958 рік. Це дає йому можливість змінити хід історії, однак це буде мати вплив на майбутнє.

На тлі Америки 1950-60-х років Кінг майстерно переплітає теми альтернативної історії, подорожей у часі та квінтесенції американського досвіду. Занурюючись у цю незнайому епоху, головний герой бореться не лише з амбіціями змінити долю нації, а й з глибокими особистими переживаннями. Цей роман відомий як один із найбільш інтроспективних та емоційно резонансних творів Кінга.

"11/22/63" / Фото з сайту видавництва

Дженіфер Еністон – "Дівчина у потягу"

Звичайна жінка вирушає у рутинну поїздку потягом, аби опинитися у павутинні психологічної інтриги. Спостерігаючи за життям інших, вона бачить, як те, що починається як буденний досвід, швидко переростає в хаос.

Цей психологічний трилер, що привертає увагу своєю здатністю тримати читачів у напрузі, змушує їх поставити під сумнів надійність як пам'яті, так і характеру. Центральне місце в історії займає ключове питання: вірити чи не вірити головному герою.

"Дівчина у потягу" / Фото з сайту видавництва

Олег Гороховський – "Принципи"

У своїй праці відомий інвестор Рей Даліо окреслив керівні принципи, які допомогли йому створити один з найуспішніших хедж-фондів у світі. Він підкреслив важливість радикальної прозорості та ретельного аналізу даних як в його особистій, так і в професійній діяльності. Він зазначив, що ці принципи є не просто теоретичними концепціями, а конкретними, перевіреними стратегіями, покликаними сприяти прийняттю обґрунтованих рішень і підвищенню лідерського потенціалу.

"Принципи" / Фото з сайту видавництва

До слова, у Норвегії існує артпроєкт "Бібліотека майбутнього", де щороку один автор передає рукопис, який буде опублікований через 100 років, починаючи з 2014 року. Рукописи зберігають у спеціальних капсулах в Осло, а у 2114 році з 1 000 висаджених дерев виготовлять папір для друку всіх творів.