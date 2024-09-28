Колишній шеф-кухар Даррен МакГрейді розкрив подробиці про кулінарні вподобання покійної королеви Єлизавети ІІ та членів її сім'ї. У той час як нинішні працівники палацу зобов'язані зберігати сувору конфіденційність щодо королівських таємниць, розповідають Тренди 24.

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Що люблять їсти члени королівської родини

Її Величність любила бургери, хоча їла їх без булочок і з особливим журавлинним соусом. Крім того, вона дотримувалась вишуканого столового етикету та користувалась столовими приборами, а не руками.

Герцогиня Кембриджська Кетрін поділилася своєю любов'ю до каррі, особливо до гострих сортів. Герцогиня зазначила, що часто готує каррі вдома, обираючи більш м'яку версію для своїх дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, а гострішу страву залишає для себе та принца Вільяма.

Діти пари теж мають свої смакові вподобання. Принцеса Шарлотта обожнює оливки, принц Джордж любить карбонару, а наймолодший принц Луї дуже любить буряк з їхнього власного городу.

Принц Чарльз любить сливи, вирощені в його саду в Хайгроув, а його дружина Камілла любить просто з куща їсти зелений горошок.