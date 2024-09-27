Через це харчування Марго та можливі дієти стали одними з найпопулярніших запитів у пошукових системах. Про те, що їсть акторка та чому як це позначається на її фігурі розповідає Еatthis.

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Як харчується Марго Роббі

Квашена капуста, кімчі та кефір – основні продукти в раціоні Марго. Відомо, що вони сприяють збереженню свіжості та молодості шкіри.

Ферментовані продукти багаті на пробіотики, корисні бактерії та антиоксиданти, які підтримують здоровий мікробіом кишківника і покращують травлення, що є важливим для гарної шкіри. Також Марго Роббі завжди має ягоди у своєму раціоні, які вживає для перекусу.

З напоїв акторка полюбляє чай з розторопші. Хоча властивості розторопші ще досліджуються, цей напій має свої переваги для організму.

Розторопша славиться своєю здатністю підтримувати здоров'я печінки. Силімарин, що міститься в цій рослині, захищає клітини печінки від ушкоджень, спричинених токсинами, і сприяє її регенерації. У розторопші також є потужні антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом в організмі.

Марго Роббі / Фото з Instagram

В одному з інтерв’ю Марго Роббі зізналася, що дуже любить тости з авокадо, смаженим халумі та австралійським беконом, що в США називають обсмаженою нежирною свининою.

Харчування Марго Роббі не є таким строгим, як у багатьох голлівудських зірок. Акторка зазначає, що вона любить проводити винні вечірки з друзями та іноді дозволяє собі морозиво та інші десерти.

"МакДональдз" не тільки слідкує за трендами, а й створює їх. А за свіжість продуктів можна не хвилюватися – компанія дбає про їхнє безпечне зберігання, навіть під час блекаутів.