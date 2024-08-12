Ілон Маск і Джефф Безос планують створити власні мережі швидкого харчування, щоб конкурувати з McDonald's. Штучний інтелект прогнозує, що ці заклади можуть мати успіх у вузьких сегментах ринку.

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Що прогнозує штучний інтелект

StarBites Ілона Маска орієнтований на любителів технологій. Пропонуватиме страви з інгредієнтами, вирощеними в космосі, і використовуватиме роботизовані системи приготування їжі та віртуальну реальність для створення унікального досвіду.

PrimeEats Джеффа Безоса фокусується на швидкості та зручності, використовуючи технологію дронів для доставки. Будуть пропозиції, орієнтовані на учасників Amazon Prime.

EcoEats Білла Гейтса привабить екологічно свідомих клієнтів, пропонуючи рослинні й лабораторно вирощені продукти. Заклади працюватимуть на відновлюваних джерелах енергії.

MetaMunch Марка Цукерберга буде орієнтований на любителів соціальних мереж і віртуальної реальності. Використовуватиметься штучний інтелект для покращення процесу замовлення та програми лояльності на основі даних Meta.

Хоча ці мережі мають потенціал залучити специфічну аудиторію, їм буде складно конкурувати з глобальною мережею McDonald's. Успіх залежатиме від здатності масштабувати бізнес, ефективного маркетингу та реалізації унікальних концепцій.