Зокрема, на антарктичній станції "Академік Вернадський" облаштували контейнери для сортування органічних відходів, пластику, різних видів пакувань, батарейок, а також скла та металевих бляшанок. Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

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Як полярники піклуються про довкілля

Полярники сортують відходи та стискають їх у тюки для зручного зберігання. На Антарктиді діють жорсткі правила поводження з відходами, оскільки цей континент є великим природним заповідником, де людина не повинна шкодити навколишньому середовищу і залишати після себе сміття.

Баки для сортування сміття в Антарктиді / Фото Національного антарктичного наукового центру

Все сміття з континенту вивозиться на інші материки для подальшої утилізації або переробки. Таким чином, на Антарктиді не існує жодного сміттєзвалища. Наприклад, українське судно "Ноосфера" доставляє відходи зі станції "Академік Вернадський" до Чилі.

Сміття зі станції вивозять лише один раз на рік під час зміни антарктичних експедицій (березень – квітень).

У зворотному напрямку "Ноосфера" транспортує до станції річний запас харчів, будівельні матеріали, паливо та інші необхідні ресурси.

Оскільки Антарктида є заповідником, суворо заборонено годувати тюленів та пінгвінів залишками їжі, а також компостувати відходи.

Втім, на станції "Академік Вернадський" працює спеціальне обладнання для переробки пластику типу HDPE, який зазвичай призначений для кришечок від пляшок і флаконів від побутової хімії.

З цього пластику полярники виготовляють сувеніри.

Сувеніри з переробленого пластику / Фото Національного антарктичного наукового центру