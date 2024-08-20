Та все ж нещодавні дослідження науковців довели, що насправді, кофеїн, який міститься у каві, є корисним для серця. А ось безкофеїнова кава не має позитивного впливу на серцево-судинну систему. Як саме це відбувається та в чому секрети корисного впливу кави на серце – читайте далі.

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Як кофеїн впливає на серце

Кофеїн має здатність проникати через гематоенцефалічний бар'єр, через що він стимулює нервову систему, а також покращує метаболізм, витривалість, а також настрій. Звісно ж, мова йде про дозоване споживання, адже зловживання кавою може мати наслідки у вигляді розладів шлунку, нервозності, тривоги, порушення сну та навіть мігрені.

Попри велику кількість антиоксидантів, які містить кофеїн, науковці стверджують, що він позитивно впливає на серце, зокрема:

зменшує ризик серцевої недостатності – результати досліджень вказують на те, що серцева недостатність частіше виникає у тих, хто не вживає кави. І це попри міф щодо шкоди кофеїну, оскільки він прискорює серцебиття;

– результати досліджень вказують на те, що серцева недостатність частіше виникає у тих, хто не вживає кави. І це попри міф щодо шкоди кофеїну, оскільки він прискорює серцебиття; допомагає у боротьбі з вільними радикалами – це відбувається завдяки антиоксидантам, зокрема поліфенолам, що покращує роботу серця та сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину" й підвищенню "хорошого";

– це відбувається завдяки антиоксидантам, зокрема поліфенолам, що покращує роботу серця та сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину" й підвищенню "хорошого"; знижує ризики судинних захворювань – дослідження вказують на те, що у людей, котрі випивали 3 – 5 чашок кави на день мали на 10% менші ризики розвитку судинних захворювань, натомість вищими ці ризики є в тих, хто п'є більше або менше чашок, ніж вказаний показник;



Кава здатна зменшувати ризики розвитку судинних захворювань / Фото Shutterstok

Однак корисні властивості кави зовсім не означають, що вона є панацеєю чи що її можна перевантажувати іншими речовинами, зокрема цукром. Реакція кожного організму на каву є різною.

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