Висновки цього дослідження були нещодавно опубліковані в журналі BMC Public Health. Втім, додаткові результати були надані виданню дослідником Медичного коледжу Школи громадської охорони здоров'я Університету Сучжоу Хуймінем Чжоу.

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Як кава знижує ризик смерті

Дослідження виявило, що люди, які сидять понад шість годин на день і не п'ють кави, мають на 58% вищий ризик смертності від усіх причин порівняно з тими, хто сидить менш як шість годин. Це підкреслює небезпеку малорухливого способу життя та потенційну користь від споживання кави.

Чжоу зазначив, що це порівняння було вибрано для дослідження тому, що воно включало дві "найризикованіші" поведінки та дві найменш "ризиковані".

Дослідження базувалося на даних 10 639 людей, зібраних з 2007 до 2018 року в рамках Національного дослідження здоров'я і харчування, яке проводилося Національним центром статистики охорони здоров'я.

Результати показали, що сидіння понад вісім годин на день підвищує ризик смертності від усіх причин на 46% і ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 79% порівняно з тими, хто сидить менш як чотири години.

"Крім того, ті, хто пив найбільше кави (понад дві чашки на день), продемонстрували зниження ризику смертності від усіх причин на 33% і ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 54% порівняно з тими, хто не п'є кави", – зазначили в публікації.

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