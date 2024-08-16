І це, звісно, має наслідки. Щоправда – як позитивні, так і негативні. Докторка медичних наук Сара Роббінс виокремила 10 основних наслідків щоденного вживання кави.

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Позитивний вплив на організм

Насамперед Сара Роббінс виокремила 5 позитивних наслідків щоденного вживання кави. Мова, зокрема, іде про:

протизапальну дію , адже кава є джерелом антиоксидантів;

, адже кава є джерелом антиоксидантів; покращення серцево-судинної системи , бо помірне вживання кофеїну зменшує ризики захворювань та інсульту. Та важливим є те, що мова йде саме про помірне вживання, адже надмірний рівень кофеїну пришвидшує серцебиття та може мати негативні наслідки;

, бо помірне вживання кофеїну зменшує ризики захворювань та інсульту. Та важливим є те, що мова йде саме про помірне вживання, адже надмірний рівень кофеїну пришвидшує серцебиття та може мати негативні наслідки; підтримку здоров'я мозк у, адже клінічні дослідження довели, що кава зменшує ризики нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

у, адже клінічні дослідження довели, що кава зменшує ризики нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона. захист печінки , оскільки регулярне вживання кави зменшує ризики фіброзу та неалкогольної жирової хвороби та раку печінки;

, оскільки регулярне вживання кави зменшує ризики фіброзу та неалкогольної жирової хвороби та раку печінки; зменшення ризику ракових захворювань, зокрема раку печінки та колоректального раку.



Регулярне вживання кави знижує ризики деяких видів раку / Фото Getty Images

Негативний вплив регулярного вживання кави

Проте у медалі є зворотній бік, а в регулярного вживання кави – свої недоліки. Сара Роббінсон наголошує, що про них необхідно пам'ятати, оскільки для когось такі наслідки можуть бути більш відчутними.

Хоча споживання кофеїну може запропонувати різні переваги для здоров’я, дуже важливо визнати, що тривале або надмірне споживання може призвести до кількох несприятливих ефектів. Розуміння цих ризиків є важливим, особливо для певних груп населення та осіб із підвищеною чутливістю до кофеїну,

– наголошує науковиця.

Зокрема, серед негативних впливів на організм, Роббінсон виділила:

порушення сну , оскільки кофеїн блокує аденозин – фермент, потрібен для цього. Однак для уникнення цього варто унормувати час вживання кави – обирати більш ранній час, аби кофеїн не вплинув на якість сну вночі.

, оскільки кофеїн блокує аденозин – фермент, потрібен для цього. Однак для уникнення цього варто унормувати час вживання кави – обирати більш ранній час, аби кофеїн не вплинув на якість сну вночі. головний біль та мігрень – це найперше стосується схильних до мігрені людей, оскільки кофеїн може провокувати симптоми та біль;

– це найперше стосується схильних до мігрені людей, оскільки кофеїн може провокувати симптоми та біль; підвищення очного тиску – цей наслідок тимчасовий, проте на це потрібно звернути увагу людям з глаукомою та високим очним тиском;

– цей наслідок тимчасовий, проте на це потрібно звернути увагу людям з глаукомою та високим очним тиском; вплив на дітей і підлітків – науковиця зазначає, що кофеїн може вплинути на неврологічний розвиток дітей і підлітків і може призвести до підвищеної тривожності, порушення режиму сну та потенційно вплинути на серцево-судинну функцію, тому дітям та підліткам варто обмежити вживання кофеїну;

– науковиця зазначає, що кофеїн може вплинути на неврологічний розвиток дітей і підлітків і може призвести до підвищеної тривожності, порушення режиму сну та потенційно вплинути на серцево-судинну функцію, тому дітям та підліткам варто обмежити вживання кофеїну; вплив на вагітність – кофеїн може провокувати зниження ваги плоду, передчасні пологи та навіть викидень, тому вагітним варто скоротити вживання кави.

Науковиця підсумовує, що вживати чи не вживати каву – вибір кожного. Головне – пам'ятати, що зловживання кофеїном може мати негативні наслідки.

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