Холодна кава вирізняється особливим смаком. А надто – кава холодного заварювання.

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Чим корисна холодна кава

Кава холодного заварювання відрізняється від звичайної кави з льодом зокрема наступними характеристиками:

яскравим смаком – для холодного заварювання кавові зерна настоюють у воді протягом 8 – 24 годин, це дозволяє розкрити яскравіше смак напою;

– для холодного заварювання кавові зерна настоюють у воді протягом 8 – 24 годин, це дозволяє розкрити яскравіше смак напою; м'якшою дією на шлунок – у результаті холодного заварювання у каві міститься менша кількість кислоти, тому напій має м'якшу дію на шлунок, завдяки чому є менші ризики кислотного рефлюксу;

– у результаті холодного заварювання у каві міститься менша кількість кислоти, тому напій має м'якшу дію на шлунок, завдяки чому є менші ризики кислотного рефлюксу; кількістю кофеїну – такий напій містить більше кофеїну, ніж звичайна кава. Мова йде про 200 міліграмів – для порівняння, така кількість кофеїну міститься у двох з половиною чашках звичайної кави. Крім того, це на 20% більше, ніж у каві з льодом;

– такий напій містить більше кофеїну, ніж звичайна кава. Мова йде про 200 міліграмів – для порівняння, така кількість кофеїну міститься у двох з половиною чашках звичайної кави. Крім того, це на 20% більше, ніж у каві з льодом; меншим ризиком деяких видів раку – за даними досліджень, вживання 700 мілілітрів гарячих напоїв на день збільшують ризик раку стравоходу на 90%. Проте такі ризики не підвищує кава холодного заварювання.

Який напій обирати в спекотні дні – вирішувати кожному особисто. Якщо вам до вподоби класичне айс-лате, тобто поєднання кави гарячого заварювання з льодом – то чому б ні. Серед переваг цього напою – менша кількість кофеїну, що є важливим для чутливих до нього людей.