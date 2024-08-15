Деякі напої можуть негативно впливати на здоров'я, особливо якщо вживати їх у надмірній кількості. Найчастіше це висококалорійні та солодкі напої, що містять доданий цукор. Вони можуть спричинити інсулінорезистентність і збільшення ваги.
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Які напої можуть нашкодити організму
Дієтологи Крутіка Нанаваті, Джессі Федер і Шана Абрахам виділили 4 напої, що можуть призвести до набору зайвої ваги:
Газована вода. Вже не секрет, що газовані напої шкідливі для здоров'я. Деякі інгредієнти в них навіть можуть бути пов'язані з канцерогенними ефектами. Краще обрати газовану воду з натуральними добавками, як-от шматочки свіжих фруктів або трав.
Фруктовий сік. Він містить велику кількість фруктози, що підвищує рівень інсуліну і швидко всмоктується в кров. Крім того, покупні соки часто містять доданий цукор та інші інгредієнти, які роблять їх ще менш корисними. Краще обирати свіжовичавлені соки, щоб уникнути зайвих калорій.
Комерційні смузі. Вони можуть містити багато цукру, сиропів або підсолоджених фруктових соків, що знижує їхню харчову цінність. Домашні смузі з цільних фруктів і овочів є поживним і низькокалорійним варіантом.
Висококалорійні кавові напої. Вони можуть непомітно сприяти набору ваги і уповільненню метаболізму через надмірну калорійність і доданий цукор. Вибір чорної кави з несолодким молоком може допомогти зберегти низьку калорійність напою та підтримати зниження ваги.