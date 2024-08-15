Деякі напої можуть негативно впливати на здоров'я, особливо якщо вживати їх у надмірній кількості. Найчастіше це висококалорійні та солодкі напої, що містять доданий цукор. Вони можуть спричинити інсулінорезистентність і збільшення ваги.

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Які напої можуть нашкодити організму

Дієтологи Крутіка Нанаваті, Джессі Федер і Шана Абрахам виділили 4 напої, що можуть призвести до набору зайвої ваги:

Газована вода . Вже не секрет, що газовані напої шкідливі для здоров'я. Деякі інгредієнти в них навіть можуть бути пов'язані з канцерогенними ефектами. Краще обрати газовану воду з натуральними добавками, як-от шматочки свіжих фруктів або трав.

Фруктовий сік . Він містить велику кількість фруктози, що підвищує рівень інсуліну і швидко всмоктується в кров. Крім того, покупні соки часто містять доданий цукор та інші інгредієнти, які роблять їх ще менш корисними. Краще обирати свіжовичавлені соки, щоб уникнути зайвих калорій.

Комерційні смузі . Вони можуть містити багато цукру, сиропів або підсолоджених фруктових соків, що знижує їхню харчову цінність. Домашні смузі з цільних фруктів і овочів є поживним і низькокалорійним варіантом.

Висококалорійні кавові напої. Вони можуть непомітно сприяти набору ваги і уповільненню метаболізму через надмірну калорійність і доданий цукор. Вибір чорної кави з несолодким молоком може допомогти зберегти низьку калорійність напою та підтримати зниження ваги.

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