Шеф-кухар розповів, що отримав чимало повідомлень про те, що люди їдять тюльпани, пише 24 Канал. Через це Клопотенко також вирішив поекспериментувати з тюльпанами.

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Клопотенко показав рецепт соусу зі стебла тюльпанів

Кулінар наголосив на тому, що для вживання важливо, щоб тюльпани були фермерські або вирощені на городі. Він застеріг від вживання купованих тюльпанів, які часто потрапляють до України з Нідерландів.

Такі тюльпани обробляються шкідливими речовинами, тому серйозно загрожують здоров'ю.

Клопотенко каже, що якщо ви виростили тюльпани на городі, то можете їх скуштувати. Наприклад, він радить взяти квіточки рослини й нафарширувати їх. Також тюльпани можна просто їсти або маринувати.

Клопотенко поділився рецептом соусу зі стебла тюльпана. Для такого соусу вам треба: горіхи, оливкова олія та стебла тюльпанів. Змішуєте все разом блендером та їсте зі шматочком багета.

Клопотенко показав рецепт соусу зі стебла тюльпанів: дивіться відео

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