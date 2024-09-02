У березні 2019 року у Вінниці відбулося відкриття першої у місті інклюзивної кав'ярні "КулБабка". Ця ініціатива, ініційована громадською організацією "Гармонія".

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Ідея проєкту – працевлаштування людей з інвалідністю.

"КулБабка" має на меті створити комфортне середовище для всіх членів громади.

Голова правління "Гармонії" Людмила Нецкіна розповідає, багато хто з роботодавців досі не бачать людей з інвалідністю повноцінними працівниками.

За її словами, часто роботодавці не реагують на резюме, якщо там вказано, до прикладу, що людина пересувається на візку. Якщо ж все-таки вдалося працевлаштуватись, то оплата праці значно менша, ніж у колег.

Людмила пригадує, що спочатку закупили не дуже якісну каву. Тоді їм допомогти розібратись власники сусідніх закладів.

Ще одним випробуванням стало пограбування кавового острівця. Виявилось, що жінка, яка вкрала гроші, не місцева. Її затримали того ж вечора, але поки не було суду, гроші кав'ярні — все ще речові докази.

Працювали в карантин і допомагали медикам

Зараз у кав’ярні працює троє людей, два хлопці й дівчина. Навесні 2020 року кав'ярня зачинилась під час локдауну.

Тоді вони також долучилися до ініціативи "Стоп Вірус" на підтримку наших медиків. Кав'ярня дала невелику суму, 10 тисяч гривень, а на ці кошти закупили розчини, маски, костюми.

"КульБабка" – це пошук можливостей

Людмила Нецкіна також зазначила, що "Кульбабка" – це символ терпіння і пошуку можливостей. За її словами, це показова історія працевлаштування людей з інвалідністю і співпраці.