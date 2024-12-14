У Чилі є трохи неочікувана та цікава традиція щодо святкування Нового року. Про це пише 24 Канал.

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Що роблять у Чилі на Новий рік

За унікальною традицією, мешканці міста Талька, Чилі, збираються на місцевому кладовищі, щоб зустріти Новий рік. Вже понад два десятиліття ця процесія є візитною карткою свята. Процесію очолює місцевий мер. Ця подія має глибоке культурне значення, оскільки громада вшановує своїх близьких, зустрічаючи Новий рік.

Також перед Новим роком багато чилійців вдаються до традиційних практик, спрямованих на очищення домівок від негативної енергії. Популярний метод передбачає використання звичайного віника, щоб вимітати будь-яку небажану енергію, викидаючи її на вулицю.

Крім того, щоб запросити процвітання і позитив у новий рік, прийнято з'їдати ложку сочевиці з кожним ударом годинника опівночі. Ці ритуали відображають глибоку культурну віру в те, що рік починається з чистого аркуша і привертає удачу.