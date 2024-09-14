Для цього достатньо просто зробити заготовки у морозильну камеру. Вашим кращим другом у цьому стануть звичайнісінькі зіп-пакети.

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Як зберігати продукти у морозилці

Ці методи зберігання ідеально підходять для продуктів, які часто використовуються під час приготування їжі. Для їхнього застосування вам знадобляться лише зіп-пакети.

Рекомендується купувати фарш на вагу. Щоб зручно розмістити його в морозильній камері, помістіть у зіп-пакет, видаліть зайве повітря і розділіть його на порції.

Завдяки пласкій формі такі пакети не займуть багато місця в морозильнику, а порції фаршу після заморожування легко відокремлюються.

Щоб банки, наприклад з томатною пастою, займали менше простору в холодильнику, їх вміст можна також перелити у зіп-пакет.

Також такий метод ідеально підходить для зберігання часнику, в майбутньому ви зможете зекономити час на його очищенні та подрібнені. Необхідно всього лише почистити декілька голівок часнику, подрібнити та розкласти по пакетах.

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