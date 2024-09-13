У статті дали декілька дієвих порад, які стануть у пригоді для кожного, хто хоче зберегти свої продукти в найкращому стані. Їх дотримання допоможе уникнути харчового отруєння.

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Зберігання вологих фруктів і овочів у холодильнику

Хоча може виникнути спокуса промити фрукти та овочі перед тим, як відправити їх до холодильника, це може скоротити їхній термін зберігання.

Найкраще мити продукти безпосередньо перед споживанням або приготуванням, оскільки волога сприяє розвитку бактерій і плісняви.

Рекомендується зберігати фрукти та овочі в оригінальній упаковці або в іншому відповідному контейнері.

Зберігання продуктів без упаковки

Деякі мікроорганізми, такі як пліснява і дріжджі, можуть активно процвітати при низьких температурах у холодильнику, де вони можуть потрапляти на продукти, які не загорнуті в харчову плівку або в контейнері.

Вплив повітря також може прискорити розпад ароматичних сполук і погіршити смак продуктів. Також продукти можуть увібрати запах з холодильника.

У морозильній камері продукти, що не накриті, можуть набувати неприємного запаху і висихати через контакт з киснем.

Розміщення яєць у дверцятах холодильника

Деякі холодильники оснащені спеціальним лотком для яєць у дверцятах, але зберігати їх у цьому місці не рекомендується.

При частому відкритті дверей температура яєць може підвищуватися, що створює умови для розвитку бактерій, зокрема сальмонели. Найкраще місце для зберігання яєць – задня частина полиці.

Занадто довге зберігання залишків їжі

Залишки їжі можуть врятувати час у важкі вечори, особливо при приготуванні для великої кількості людей. Проте, всупереч загальноприйнятій думці, правильне зберігання залишків у холодильнику не гарантує їх тривалий термін придатності.

Експерти вказують, що через три-чотири дні кількість мікроорганізмів, що розмножуються у свіжоприготованій їжі, може значно зрости.

Ба більше, не завжди можливо визначити наявність небезпечних мікробів, оскільки ці бактерії не змінюють зовнішній вигляд, колір чи текстуру їжі.

Не маркувати контейнери

Маркування їжі є простим способом переконатися, що ви з'їсте їжу до закінчення терміну придатності. Втім, багато людей покладаються на свою пам’ять, щоб відстежувати дату відкриття або приготування продуктів, але в умовах швидкого темпу життя це легко забути.

Нанісши маркування на продукти перед тим, як помістити їх у холодильник, морозильну камеру чи комору, ви зможете легше відстежити їхній стан і запобігти їхньому псуванню. Це також допоможе зменшити ризик харчових захворювань і скоротити кількість відходів на кухні.

Вибір неправильної полиці в холодильнику

Ще однією поширеною помилкою в зберіганні продуктів є неправильне розміщення їх на полицях холодильника. Якщо продукти не зберігати у правильному місці, соки з сирого м'яса чи риби можуть капати на інші продукти, що може призвести до поширення шкідливих бактерій.

Зокрема, сире м'ясо може містити мікроби, такі як сальмонела чи кишкова паличка, які зазвичай знищуються під час приготування. Якщо ці патогени потрапляють на інші продукти, наприклад, на сирий салат, це може викликати харчове отруєння.

Тому рекомендується зберігати сире м'ясо та рибу на нижніх полицях холодильника, під тими, де розташовані готові до вживання продукти. Для додаткової безпеки можна використовувати контейнери з піднятими краями, щоб уникнути розтікання соку.

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